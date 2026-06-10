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«أكاديمية شرطة دبي» تفتح باب التسجيل في برامجها الدراسية

«أكاديمية شرطة دبي» تفتح باب التسجيل في برامجها الدراسية
11 يونيو 2026 01:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية شرطة دبي فتح باب التسجيل في برامجها الدراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعام الدراسي 2026-2027، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.dubaipolice.ac.ae، في خطوة تجسّد التزامها المستمر بإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصّصة، ودعم منظومة الأمن والعدالة بالمعارف والخبرات العلمية المتقدمة التي تواكب متطلبات المستقبل.
وأكد العميد الدكتور أحمد محمد الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، أن الأكاديمية تواصل تطوير منظومتها التعليمية والأكاديمية انسجاماً مع توجهات حكومة دبي ودعماً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي الرامية إلى بناء رأسمال بشري مؤهل يمتلك القدرات العلمية والمهارات التخصّصية اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة واستشراف الفرص المستقبلية.

التخصّصات الأكثر طلباً 

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قال عميد أكاديمية شرطة دبي: إن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد يعكس حرص الأكاديمية على توفير برامج تعليمية نوعية تستجيب للمتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتواكب احتياجات سوق العمل والتخصّصات الأكثر طلباً، لا سيما في المجالات الأمنية والقانونية والشرطية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على دعم مسيرة التطوير المؤسسي، وتعزيز تنافسية القطاع الأمني على المستويين المحلي والدولي. وأضاف: أن أكاديمية شرطة دبي تضع في صميم أولوياتها تمكين الطلبة من الحصول على تعليم أكاديمي مُتقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال طرح مجموعة متنوعة من البرامج والتخصّصات التي تمنح المتقدمين خيارات متعددة تتناسب مع طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، وتؤهلهم للانضمام إلى المنظومة الأمنية والشرطية والمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وحماية مكتسباته وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.
وفي برامج الماجستير، تطرح الأكاديمية برنامج الماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في القانون العام، والماجستير في القانون الخاص، والماجستير في القانون والبيئة، والماجستير في قانون التجارة والاستثمارات الدولية، والماجستير في حقوق الإنسان، والماجستير في العلوم الجنائية.

الدكتوراه
في مرحلة الدكتوراه، تطرح الأكاديمية برامج الدكتوراه في القانون العام، والدكتوراه في القانون الخاص، والدكتوراه في القانون الجنائي، والدكتوراه في إدارة الأزمات الأمنية، ودكتوراه الفلسفة في البحث الجنائي.

العام الدراسي الجديد
أكاديمية شرطة دبي
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