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علوم الدار

المدارس تحذر من الغياب المضاعف قبل امتحانات نهاية العام

تعزيز الانضباط المدرسي وضمان استمرار العملية التعليمية حتى آخر يوم دراسي (من المصدر)
11 يونيو 2026 01:31

دينا جوني (أبوظبي)

كثّفت المدارس الحكومية خلال الأيام الماضية رسائلها التوعوية الموجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور، للتأكيد على أهمية الالتزام بالحضور المدرسي خلال الفترة التي تسبق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، محذّرة من أن الغياب في هذه الفترة يخضع لاحتساب مضاعف ضمن نظام أوزان الغياب المعتمد من وزارة التربية والتعليم. وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026 يوم 24 يونيو الجاري، فيما حددت الوزارة الفترة من 15 إلى 23 يونيو ضمن الفترات التي يُحتسب خلالها الغياب بوزن مضاعف، في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان استمرار العملية التعليمية حتى آخر يوم دراسي.
وأوضحت المدارس في تعميماتها أن الغياب خلال الأيام التي تسبق الامتحانات النهائية لا يُعامل كغياب اعتيادي، بل يُسجل بقيمة مضاعفة، ما يعني احتساب يوم الغياب بيومين ضمن السجل الإلكتروني للطالب، داعية أولياء الأمور إلى تجنب التخطيط للسفر أو التغيب غير المبرر خلال هذه الفترة.

«أوزان الغياب»

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المدارس الحكومية تستكمل استعداداتها لامتحانات نهاية العام

يأتي ذلك ضمن نظام «أوزان الغياب» الذي طبقته وزارة التربية والتعليم لتوحيد آلية متابعة الحضور والغياب وتوضيح أثر كل حالة غياب على الطالب. ووفق النظام، يُحتسب الغياب الاعتيادي في الأيام الدراسية العادية بقيمة (1)، أي ما يعادل يوماً واحداً، بينما يُحتسب الغياب المضاعف بقيمة (2)، أي ما يعادل يومين. وتشمل حالات الغياب المضاعف الغياب يوم الجمعة، والغياب يوماً أو يومين قبل أو بعد الإجازات الرسمية، إضافة إلى الغياب خلال الفترات المحددة قبل الامتحانات النهائية في الفصول الدراسية الثلاثة. وبالنسبة للفصل الدراسي الثالث، تمتد هذه الفترة من 15 إلى 23 يونيو.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد شددت في دليل الحضور والانضباط على أهمية انتظام الطلبة في الدراسة طوال العام الدراسي.

المدارس
المدارس الحكومية
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