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هيئة «استشاري الشارقة» تبحث ترتيبات اختتام دور الانعقاد العادي الثالث

هيئة «استشاري الشارقة» تبحث ترتيبات اختتام دور الانعقاد العادي الثالث
11 يونيو 2026 01:31

الشارقة (وام)

عقدت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعها السادس بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس وحضور راشد عبدالله بن هويدن، نائب رئيس المجلس، وأعضاء هيئة المكتب من رؤساء اللجان الدائمة، وميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس مقرر هيئة المكتب.
استهلت «الهيئة» أعمالها بالتصديق على محضر الاجتماع الخامس وناقشت بنود جدول الأعمال، واطلعت على الأسئلة البرلمانية المرفوعة من أعضاء المجلس والتي تعكس نبض الشارع وتطلعات المواطنين إلى جانب مراجعة الاقتراحات المتنوعة الواردة سواء المقدمة من الأعضاء أو من قبل الجمهور.
 واطلعت هيئة المكتب على ترتيبات اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، والمقرر في الجلسة الثامنة عشرة والأخيرة التي تعقد اليوم الخميس، وذلك بعد النظر والمناقشة المستفيضة لمشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة لسنة 2026م ليسدل بذلك الستار عن الدورة البرلمانية الثالثة.

رسالة سامية

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أشادت حليمة العويس، بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي بذلها المجلس ولجانه الدائمة، مؤكدة أنه حرص طوال دور الانعقاد على البحث في جميع الموضوعات المجتمعية اللصيقة بحياة الأفراد ومناقشة سياسات الدوائر والهيئات المحلية في حكومة الشارقة، ما أسهم في تعزيز الصلاحيات الرقابية والتشريعية للمجلس ومتابعة شؤون المواطنين عن قرب. وتوجهت بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم والرعاية المتواصلة. وأعربت عن تقديرها للمؤسسات والجهات الحكومية والإعلامية التي تعاونت مع المجلس لإنجاح رسالته السامية.

استشاري الشارقة
المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
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