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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى الأمين العام لرابطة الآسيان

محمد أحمد القمزي لدى لقائه كاو كيم هورن لتقديم أوراق اعتماده (وام)
11 يونيو 2026 01:32

جاكرتا (وام)

قدّم محمد أحمد القمزي أوراق اعتماده إلى الدكتور كاو كيم هورن، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، سفيراً لبعثة دولة الإمارات لدى رابطة الآسيان، وذلك خلال مراسم جرت في الأمانة العامة للرابطة في جاكرتا.
وتمنّى كيم هورن للسفير القمزي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات متعددة الأطراف، وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع الدولة مع أعضاء رابطة الآسيان، مؤكداً الاستعداد لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أكد القمزي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء. كما أعرب عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في المنظمة، وحرصه على دعم أهداف المنظمة ومهامها، وعلى توطيد العلاقات متعددة الأطراف، وتفعيلها في شتّى المجالات، بما يُسهم في توطيد أواصر العلاقات بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في الرابطة.

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