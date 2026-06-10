«المعاشات» تناقش التقارير المتعلقة بأداء الاستثمار

أبوظبي (وام)



عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اجتماعه الثالث برئاسة معالي مبارك راشد المنصوري، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المستمرة، ثم انتقل لمناقشة جدول أعماله، حيث اطلع على مستجدات تنفيذ قراراته السابقة، واعتمد القرارات الصادرة عن لجانه الفرعية، كما ناقش التقارير الربعية الخاصة بأداء الاستثمار، الأداء المالي، الأداء المؤسسي وكذلك مستجدات المشاريع الاستراتيجية للهيئة، وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة باقي المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وسجلت «الهيئة» نمواً استثنائياً في مؤشراتها من يناير حتى مايو 2026، فعلى مستوى النفقات المالية شهدت هذه الفترة نمواً في النفقات التقاعدية حيث صرفت الهيئة نحو (3.01) مليار درهم، منها 2.21 مليار درهم معاشات للمتقاعدين والمستحقين، و(759.9) مليون درهم مكافآت للمؤمّن عليهم المنتهية خدماتهم خلال هذه الفترة، و(41.5) مليون درهم مكافآت نهاية خدمة للمؤمّن عليهم عن المدة الزائدة عن 35 سنة، و(890) ألف درهم كتعويضات لأسر المتوفين. وعلى مستوى أعداد المشتركين ارتفع في مايو 2026 بنسبة 17.02 %، أي بمقدار 26.807 مؤمّن عليه، ليصل الإجمالي إلى 184,286 مشتركاً مقارنة بـ157.479 عن نفس الفترة من العام الماضي.

