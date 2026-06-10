بلدية دبي تطلق برنامج «قيادات المستقبل الشابة»

دبي (وام)



أطلقت بلدية دبي برنامج «قيادات المستقبل الشابة» كمختبر مفتوح ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية تستهدف جذب المواهب والعقول الإماراتية الشابة من طلبة الجامعات والدراسات العليا بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم ودمجهم في بيئة العمل البلدي إلى جانب تبني الأفكار الإبداعية من خلال التصميم التشاركي مع الشباب وتوظيفها كمخرجات داعمة لمشاريع البلدية.

وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، الحرص على أن تكون إحدى الوجهات الرئيسة للمواهب الشابة من خلال توفير منصة تدريبية تضعهم جنباً إلى جنب مع نخبة الخبراء والمختصين لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي إلى إعداد قادة حقيقيين يمتلكون مهارات المستقبل.

وقال: «إن برنامج قيادات المستقبل الشابة يمثل مساراً تدريبياً رائداً صممته بلدية دبي ليواكب متغيرات سوق العمل المستقبلي، ومساحة مفتوحة نطمح من خلالها إلى تدريب نخبة من الشباب الإماراتيين من أصحاب الأفكار والمواهب المبدعة، وننظر إليه كاستثمار حقيقي في طاقات أبنائنا لتأهيلهم أكاديمياً في تخصصات استراتيجية تواكب احتياجات بلدية دبي المستقبلية. هدفنا أن يمنح البرنامج المشاركين فرصة المساهمة في تصميم وتطوير مشاريع نوعية واقتراح تجارب حضرية مبتكرة وتحويلها إلى نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل البلدي».

تمكين الكوادر المواطنة

يتكامل البرنامج الذي سينطلق في بداية شهر يوليو المُقبل في أكاديمية بلدية دبي مع رؤية بلدية دبي في تأهيل وتمكين الكوادر المواطنة وإشراكها في مجالات التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المشاريع ضمن مختلف مجالات العمل البلدي بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات ترتكز على الإنسان، وتعزز جودة الحياة والرفاهية في المدينة، وبما يتماشى مع مسارات مختبر التخطيط والتصميم العمراني /D.M-ULab/ الذي يُعد منصة حضرية ابتكارية للحوار والتصميم التشاركي وتطوير المشاريع والأفكار المستقبلية.