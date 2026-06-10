الخميس 11 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية دبي تطلق برنامج «قيادات المستقبل الشابة»

بلدية دبي تطلق برنامج «قيادات المستقبل الشابة»
11 يونيو 2026 01:32

دبي (وام)

أطلقت بلدية دبي برنامج «قيادات المستقبل الشابة» كمختبر مفتوح ومساحة تشاركية لتمكين الشباب وإشراكهم في تصميم حلول ومشاريع مستقبلية تستهدف جذب المواهب والعقول الإماراتية الشابة من طلبة الجامعات والدراسات العليا بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم ودمجهم في بيئة العمل البلدي إلى جانب تبني الأفكار الإبداعية من خلال التصميم التشاركي مع الشباب وتوظيفها كمخرجات داعمة لمشاريع البلدية.
وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، الحرص على أن تكون إحدى الوجهات الرئيسة للمواهب الشابة من خلال توفير منصة تدريبية تضعهم جنباً إلى جنب مع نخبة الخبراء والمختصين لتتجاوز مفهوم التدريب التقليدي إلى إعداد قادة حقيقيين يمتلكون مهارات المستقبل.
وقال: «إن برنامج قيادات المستقبل الشابة يمثل مساراً تدريبياً رائداً صممته بلدية دبي ليواكب متغيرات سوق العمل المستقبلي، ومساحة مفتوحة نطمح من خلالها إلى تدريب نخبة من الشباب الإماراتيين من أصحاب الأفكار والمواهب المبدعة، وننظر إليه كاستثمار حقيقي في طاقات أبنائنا لتأهيلهم أكاديمياً في تخصصات استراتيجية تواكب احتياجات بلدية دبي المستقبلية. هدفنا أن يمنح البرنامج المشاركين فرصة المساهمة في تصميم وتطوير مشاريع نوعية واقتراح تجارب حضرية مبتكرة وتحويلها إلى نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق بالشراكة مع الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل البلدي».

 

تمكين الكوادر المواطنة 

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تلتقي وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في السويد
حوار «تريندز» الاستراتيجي: صراع «المضائق البحرية» يهدّد بتفاقم أزمة أسواق الطاقة وخطوط التجارة

يتكامل البرنامج الذي سينطلق في بداية شهر يوليو المُقبل في أكاديمية بلدية دبي مع رؤية بلدية دبي في تأهيل وتمكين الكوادر المواطنة وإشراكها في مجالات التخطيط والتصميم الحضري وإدارة المشاريع ضمن مختلف مجالات العمل البلدي بما يسهم في تطوير حلول ومبادرات ترتكز على الإنسان، وتعزز جودة الحياة والرفاهية في المدينة، وبما يتماشى مع مسارات مختبر التخطيط والتصميم العمراني /D.M-ULab/ الذي يُعد منصة حضرية ابتكارية للحوار والتصميم التشاركي وتطوير المشاريع والأفكار المستقبلية. 

بلدية دبي
دبي
الشباب
آخر الأخبار
عبد الرحمن العور يلقي بيان الإمارات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
عبد الرحمن العور: الاعتداءات الإيرانية الغادرة طالت مرافق وبنى تحتية مدنية
11 يونيو 2026
بحارة أميركيون يراقبون هبوط مقاتلة على حاملة طائرات مشاركة في حصار موانئ إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب: طهران أضاعت فرصة التوصل إلى اتفاق وستدفع ثمناً باهظاً
11 يونيو 2026
تصاعد الدخان من مركبات محترقة عقب غارة إسرائيلية على صيدا (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: المفاوضات مع إسرائيل السبيل الوحيد لإنهاء الحرب
11 يونيو 2026
سودانيان يمران أمام مبنى مدمر في الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكونغرس» الأميركي يطعن في سلطة بورتسودان
11 يونيو 2026
انتشار آليات عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطين تدعو لاتخاذ إجراءات دولية لوقف الاستيطان والتهجير
11 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©