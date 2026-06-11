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بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات بسوريا

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من فيضانات نهر الفرات بسوريا
11 يونيو 2026 10:33

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قدمت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مساعدات إغاثية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات الأخيرة لنهر الفرات في سوريا.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الالتزام الدولي والمسؤولية الأخلاقية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه المجتمعات والشعوب، التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تحرص الدولة على الاستجابة الفورية للمتضررين والمحتاجين من خلال توفير المواد الإغاثية الضرورية والمستلزمات الإيوائية الأساسية للرجال والنساء والأطفال.

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وأكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في هذا الصدد، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم لا محدود لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لمختلف الدول جراء تعرضها لكوارث طبيعية عارضة أو أزمات إنسانية حرجة، انطلاقاً من الإرث الراسخ للمؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، نحو البذل والعطاء والتضامن، ومد يد العون والمساعدة والتعاون لخدمة البشرية جمعاء.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
الإمارات
سوريا
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