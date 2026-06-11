رئيس الدولة: أهنئ الصديق ناريندرا مودي بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث. وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ الصديق ناريندرا مودي، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. شهدت العلاقات الإماراتية-الهندية خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً بفضل العمل المشترك من أجل نماء شعبينا وازدهارهما، ومن خلال العمل معاً أثق في أن هذه العلاقات سوف تشهد خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين».





أهنئ الصديق ناريندرا مودي، بمناسبة تسجيله أطول ولاية متواصلة رئيساً منتخباً للحكومة في تاريخ الهند الحديث، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من الإنجازات الحضارية. شهدت العلاقات الإماراتية-الهندية خلال السنوات الماضية تحولاً نوعياً بفضل العمل المشترك من أجل نماء… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 11, 2026