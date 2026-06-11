بلدية عجمان تنفّذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار

عجمان (وام)

تواصل دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار في مناطق الصفيا، وشارع الشيخ زايد، ومركز المدينة بتكلفة إجمالية تتجاوز 109 ملايين درهم.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، أن المشاريع تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكات بكفاءة عالية خلال الحالات المطرية، موضحا أن مشروع منطقة الصفيا بشارع جزيرة أبو موسى تبلغ تكلفته 22.5 مليون درهم لشبكة يبلغ طولها 5 كيلومترات.

وقال المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، إن تكلفة مشروع شارع الشيخ زايد الممتد بين جسري الشيخ خليفة والشيخ مكتوم تبلغ 25 مليون درهم، في حين يغطي مشروع مركز المدينة شوارع حيوية لشبكة طولها 8.3 كيلومتر. وتتوقع الدائرة الانتهاء من هذه المشاريع خلال الربع الرابع من العام الجاري.