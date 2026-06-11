لطيفة بنت محمد تبحث مع قادة مؤسسات رائدة في السويد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية

عقدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية، ضمن الزيارة التي تقوم بها سموّها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومسؤولين حكوميين.

جرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الحيوية، إضافة إلى استكشاف فرص بناء شراكات طويلة الأمد، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات المستقبلية.

حضر اللقاءات والزيارات الميدانية كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق لسموّها.

فقد التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رجل الأعمال السويدي ماركوس والنبرغ، أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية في السويد، والذي يشغل مواقع قيادية في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى.

تم خلال اللقاء استعراض أبرز التحولات الاقتصادية العالمية، ومناقشة العوامل المحفزة للابتكار والاستثمار، ودور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصادات والفرص الواعدة في القطاعات المستقبلية، وسبل استقطاب المواهب والكفاءات والاستثمارات النوعية.

وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والوفد المرافق لها، مقر شركة لوفابل المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد من أسرع الشركات نمواً في مجال تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية عبر الأوامر النصيّة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واطّلعت سموّها خلال الزيارة على أحدث الحلول والتقنيات التي تطورها الشركة، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تطوير البرمجيات وتسريع الابتكار.

واستمعت سموّها إلى شرح حول رؤية الشركة المستقبلية في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

كما زارت سموّها متحف جائزة نوبل في ستوكهولم واطّلعت فيه على تجربته في توثيق إنجازات الحائزين على الجائزة المرموقة، وإبراز إسهامات العلماء والمبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.

وتعرّفت سموّها إلى الدور الذي يؤديه المتحف في تعزيز الثقافة العلمية وترسيخ مكانة البحث والابتكار عناصر أساسية في التنمية والتقدم.

وزارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أيضا، مركز KTH Innovation، الذراع الابتكارية للمعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد.

واطّلعت سموّها خلال الزيارة على منظومة الابتكار التي يعتمدها المركز لدعم الباحثين والطلبة ورواد الأعمال، وتمكينهم من تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة ومشروعات ذات أثر اقتصادي ومجتمعي