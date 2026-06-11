«تدوير» تجمع 100 شاب وشابة في النسخة الثانية من ملتقى الشباب

هالة الخياط (أبوظبي)

في منصة جمعت نخبة من الطاقات الشبابية الوطنية، نظّم مجلس شباب مجموعة تدوير النسخة الثانية من «ملتقى الشباب» بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التي استضافت فعاليات الملتقى في مقرها بأبوظبي، تحت شعار «القيادة الشبابية في مواجهة الأزمات»، بهدف تعزيز جاهزية القيادات الشابة وتمكينها من أداء دور فاعل في دعم المرونة المؤسسية والاستجابة للتحديات المستقبلية.

وشهد الملتقى حضوراً واسعاً بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن مجالس الشباب في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والبيئية والثقافية والاجتماعية في دولة الإمارات، حيث شكّل الحدث مساحة تفاعلية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العملية حول دور الشباب في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات والظروف الاستثنائية.

وركزت جلسات الملتقى على أهمية إعداد جيل من القيادات الشابة القادرة على استشراف التحديات والتعامل معها بمرونة واستباقية، إلى جانب بحث سبل تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز مساهمتهم في بناء مؤسسات أكثر جاهزية وابتكاراً.

وتضمنت أجندة الملتقى حوارات تفاعلية استندت إلى تجارب واقعية لقيادات شبابية من مؤسسات وطنية مختلفة، بمشاركة ممثلين عن مجموعة تدوير، وهيئة البيئة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز المرونة المؤسسية من خلال مجالس الشباب، وأهمية توفير بيئة داعمة للمواهب الإماراتية الشابة بما يعزز الابتكار والريادة في مختلف المجالات التنموية.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن تمكين القيادات الشابة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات والأزمات يمثلان ركيزة أساسية لبناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وقال الظاهري: «سعدنا باستضافة النسخة الثانية من ملتقى الشباب بالتعاون مع مجموعة تدوير، انطلاقاً من إيمان الأكاديمية بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تطوير الكفاءات الشابة، وتعزيز مهارات القيادة والتفكير الاستراتيجي لديها».

من جانبه، قال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير ورئيس لجنة مجلس شباب مجموعة تدوير: «يشكّل ملتقى الشباب منصة مهمة لتعزيز التعاون بين مجالس الشباب في دولة الإمارات، وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف القطاعات. وتسلّط نسخة هذا العام الضوء على الدور المحوري للشباب الإماراتي في تعزيز الجاهزية والمرونة المؤسسية خلال الأزمات، حيث عكست الحوارات مستوى عالياً من الوعي والإبداع والمسؤولية لدى المشاركين، وأكدت أهمية تمكين الشباب من تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات المجتمع».

وأسهم الملتقى في تعزيز جسور التواصل بين مجالس الشباب المشاركة، وفتح مجالات جديدة للتعاون وتبادل المعرفة بين مختلف الجهات والقطاعات، كما خرج المشاركون بتوصيات عملية تهدف إلى دعم دور القيادات الشابة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحويل الحوار إلى مبادرات ذات أثر مؤسسي ومجتمعي ملموس.

يُذكر أن مجلس شباب مجموعة تدوير تأسس في يناير 2025 بهدف تمكين الكوادر الوطنية الشابة في المجموعة، وتعزيز مشاركتها في قيادة المشاريع المبتكرة والإسهام في تطوير الحوار الوطني والمؤسسي.

ويأتي تنظيم ملتقى الشباب امتداداً لهذا الدور، من خلال بناء جسور التواصل بين شباب مجموعة تدوير ونظرائهم في مجالس الشباب بمختلف مؤسسات الدولة، وترسيخ الشراكات التي تدعم الاستثمار في طاقات الشباب وتعزز ريادة دولة الإمارات في الابتكار الحكومي ومواجهة التحديات واستشراف مستقبل أكثر استدامة.