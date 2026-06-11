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بلدية دبي تطلق خدمة متقدمة لفحص الأغذية المعدلة وراثياً

مبنى بلدية دبي (وام)
12 يونيو 2026 01:18

دبي (وام)

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أطلقت بلدية دبي خدمة متقدمة لفحص الأغذية المعدلة وراثياً، معتمدة على أحدث تقنيات التحليل الجيني.
وتأتي هذه المبادرة لتعزيز ثقة المجتمع بالمنتجات المتداولة في الأسواق، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو توظيف الابتكار لرفع مستوى صحة وسلامة وجودة حياة السكان والزوار.
وتقوم الخدمة الجديدة على إجراء كشف نوعي وكمي دقيق للتعديلات الجينية في مختلف المنتجات، مثل المنتجات الزراعية، والزيوت، والأغذية المصنعة، مما يتيح التعرف السريع والدقيق على التراكيب الجينية المعدلة وراثياً.
وتستهدف هذه الخدمة المصنعين، والمستوردين، والمنشآت الغذائية، لضمان مطابقة منتجاتهم لمتطلبات وضع العلامات الغذائية الخاصة بالأغذية المعدلة وراثياً، وفقاً للتشريعات المعتمدة في إمارة دبي والتوجهات العالمية في هذا المجال.
وأكدت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن خدمة فحص الأغذية المعدلة وراثياً تمثل إضافة نوعية لمنظومة الفحوص المخبرية في البلدية، حيث تتيح الكشف الدقيق عن المحتوى الجيني للمنتجات باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأوضحت أن ذلك يعزز الشفافية في الأسواق، ويدعم جهود البلدية لتطوير منظومة رائدة ومستدامة لسلامة الأغذية.
وأضافت: أن البلدية تواصل تطوير قدراتها المخبرية عبر تبني أحدث التقنيات والمنهجيات العلمية العالمية، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الغذائي، ودعم منظومة الرقابة المتكاملة في الإمارة، بما يرسخ الثقة في منظومة الغذاء ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي المستدام.

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