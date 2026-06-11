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شيخة السويدي مديراً لـ«سيدات الشارقة»

شعار نادي سيدات الشارقة
12 يونيو 2026 01:20

الشارقة (وام)

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أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أمس قراراً إدارياً بتعيين شيخة السويدي مديراً لنادي سيدات الشارقة، إحدى مؤسسات مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة، التابع لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وذلك اعتباراً من 15 يونيو الجاري.
وستتولى السويدي في منصبها الجديد مسؤولية قيادة أعمال نادي سيدات الشارقة والإشراف على كافة جوانبه التشغيلية والإدارية، بما يضمن تحقيق أهدافه المؤسسية وتعزيز كفاءة خدماته وعملياته، وستشمل مهامها الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية ومتابعة مؤشرات الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والجودة والتميّز المؤسسي، إلى جانب قيادة مبادرات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في بيئة العمل.
وتشمل مسؤولياتها كذلك الإشراف على تنفيذ المشاريع والمبادرات وضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بتجربتهم من خلال تقديم خدمات استثنائية ومنتجات متميزة وذات جودة عالية، تلبي احتياجاتهم الشخصية والمجتمعية بشكل متكامل، وفي مساحة ذات خصوصية تامة للسيدات انعكاساً لنهج إمارة الشارقة في تمكين المرأة إلى جانب استقطاب الكفاءات.
وتتمتع شيخة السويدي بخبرة مهنية واسعة امتدت لأكثر من 12 عاماً في نادي سيدات الشارقة، اكتسبت خلالها خبرات متنوعة في مجالات العمليات والتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وقد بدأت مسيرتها المهنية في مركز كولاج عام 2014 قبل أن تتولى مناصب إدارية وقيادية عدة، أسهمت في صقل خبراتها وتعزيز دورها في دعم المسيرة التنموية للمؤسسة.

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الشارقة
جواهر بنت محمد القاسمي
جواهر القاسمي
مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
نادي سيدات الشارقة
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