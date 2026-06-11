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علوم الدار

راشد النعيمي يستقبل شركاء العطاء الداعمين لجامعة عجمان

راشد النعيمي لدى استقباله شركاء العطاء (وام)
12 يونيو 2026 01:19

عجمان (وام)

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، شركاء العطاء من المؤسّسات والشخصيات الوطنية الداعمين لطلبة جامعة عجمان، معبِّراً عن تقديره لإسهاماتهم النوعية في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، وتعزيز فرصهم في مواصلة تحصيلهم الأكاديمي، بما يجسِّد قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية التي تشكِّل إحدى الركائز الأساسية لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.
وأكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أنّ جامعة عجمان، وبدعم ورعاية صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبتوجيهات سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تواصل ترسيخ رسالتها الأكاديمية والإنسانية في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأنّ التعليم يمثّل الاستثمار الأهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إنّ ما تقدّمه المؤسّسات الوطنية ورجال الأعمال والداعمون من مساهمات نوعية لطلبة الجامعة يجسِّد صورة مشرّفة لثقافة العطاء الراسخة في دولة الإمارات، ويعكس التزاماً حقيقياً بالمشاركة في بناء أجيال تمتلك العلم والمعرفة، والقدرة على الإسهام الفاعل في خدمة وطنها ومجتمعها.
من جانبه، أعرب الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عن بالغ تقديره وامتنانه لشركاء العطاء على دعمهم المستمر لرسالة الجامعة وطلبتها، مؤكّداً أنّ هذه الشراكات تمثِّل عنصراً محورياً في تمكين الطلبة من استكمال تعليمهم، وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

راشد النعيمي
الإمارات
عجمان
جامعة عجمان
راشد بن حميد النعيمي
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