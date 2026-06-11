«زايد لأصحاب الهمم» توقع اتفاقية لدعم الطلبة في ورش التأهيل

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز هولستك الطبي، بهدف دعم طلبة أصحاب الهمم في ورش التأهيل بالهيئة، وتعزيز جاهزيتهم الصحية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم ورفع فرص دمجهم في بيئات العمل المناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة التأهيل المهني، من خلال شراكات متخصّصة تربط بين التقييم الصحي والمهني والنفسي، وخطط التدريب والتشغيل، بما يضمن إعداد الطلبة والمتدربين بصورة أكثر تكاملاً للانتقال من بيئة التأهيل إلى سوق العمل.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تقديم خدمات تقييم تشمل فحوصات اللياقة الطبية، وتقييم بيئة العمل، وتحديد الاحتياجات الصحية والمهنية، وغيرها. وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تطوير مسارات التأهيل المهني لأصحاب الهمم، من خلال ربط التدريب بالتقييم الصحي والمهني والنفسي، بما يساعد على تحديد قدرات كل فرد واحتياجاته».