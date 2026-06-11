«بيئية الوطني» تدرس مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعاً افتراضياً أمس، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، لدراسة مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة عملها لدراسة مشروع القانون الوارد من الحكومة، والذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير وتحديث منظومتها التشريعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالات الأمن الغذائي والتنوع الحيوي والبحث العلمي وتقنيات المعلومات الوراثية، ويعزز تنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة عنها.