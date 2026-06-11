الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أهمية الروابط الإنسانية والتطوع في محور نقاشات «بيت العائلة الإبراهيمية» بمشاركة «معاًً»

أهمية الروابط الإنسانية والتطوع في محور نقاشات «بيت العائلة الإبراهيمية» بمشاركة «معاًً»
12 يونيو 2026 01:18

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
جوتيريش: أدعم حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. نهيان بن مبارك يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 6 من طلاب أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين

استضاف بيت العائلة الإبراهيمية جلسة بارزة حملت عنوان «عندما تضعف الروابط.. من يجمعنا»، وذلك بمشاركة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، والتي تمثل القناة الحكومية الرسمية لتلقي المساهمات المجتمعية في إمارة أبوظبي.
وركزت الجلسة، التي تأتي ضمن سلسلة حوارات بيت العائلة الإبراهيمية الثقافية والفكرية، في محورها الأساسي على الأهمية البالغة للروابط الإنسانية، والدور المحوري الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في بناء بيئة أكثر تماسكاً وترابطاً.
وخلال الجلسة، استعرضت ميساء النويس مسيرتها المهنية والشخصية الحافلة في مجالات المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، مسلطة الضوء على الأثر العميق للتطوع في تعزيز التلاحم الاجتماعي وتمكين الأفراد من خدمة مجتمعاتهم بفاعلية.
وأوضحت في مستهل حديثها أن العمل التطوعي يتجاوز مفهوم تخصيص الوقت أو تقديم الدعم المباشر، ليبدأ فعلياً من الفهم الدقيق لاحتياجات المجتمعات والأفراد، ومن ثم تصميم مبادرات عملية تستجيب لتلك المتطلبات.

المساهمات المجتمعية
الروابط الإنسانية
الإمارات
بيت العائلة الإبراهيمية
هيئة المساهمات المجتمعية
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
هيئة معاً
أبوظبي
ميساء النويس
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية على مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رئيس لبنان: لن ننسحب من المفاوضات مع إسرائيل رغم الضغوط
12 يونيو 2026
منزل متضرر جراء استهدافه بطائرة مسيرة في كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
مباحثات روسية أوروبية حول حرب أوكرانيا
12 يونيو 2026
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. 23 قتيلاً و19 جريحاً في هجمات بمسيّرات في شمال كردفان
12 يونيو 2026
عائلة أفغانية تعود إلى البلاد من باكستان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: تراجع عدد النازحين عالمياً في 2025
12 يونيو 2026
أنطونيو جوتيريش
الأخبار العالمية
جوتيريش: أدعم حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك ​السلاح
12 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©