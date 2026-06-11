أهمية الروابط الإنسانية والتطوع في محور نقاشات «بيت العائلة الإبراهيمية» بمشاركة «معاًً»

أبوظبي (وام)

استضاف بيت العائلة الإبراهيمية جلسة بارزة حملت عنوان «عندما تضعف الروابط.. من يجمعنا»، وذلك بمشاركة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، والتي تمثل القناة الحكومية الرسمية لتلقي المساهمات المجتمعية في إمارة أبوظبي.

وركزت الجلسة، التي تأتي ضمن سلسلة حوارات بيت العائلة الإبراهيمية الثقافية والفكرية، في محورها الأساسي على الأهمية البالغة للروابط الإنسانية، والدور المحوري الذي تلعبه الأسرة والمجتمع في بناء بيئة أكثر تماسكاً وترابطاً.

وخلال الجلسة، استعرضت ميساء النويس مسيرتها المهنية والشخصية الحافلة في مجالات المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، مسلطة الضوء على الأثر العميق للتطوع في تعزيز التلاحم الاجتماعي وتمكين الأفراد من خدمة مجتمعاتهم بفاعلية.

وأوضحت في مستهل حديثها أن العمل التطوعي يتجاوز مفهوم تخصيص الوقت أو تقديم الدعم المباشر، ليبدأ فعلياً من الفهم الدقيق لاحتياجات المجتمعات والأفراد، ومن ثم تصميم مبادرات عملية تستجيب لتلك المتطلبات.