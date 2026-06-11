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قرقاش: العلاقات الإماراتية الهندية قصة نجاح دبلوماسية غير مسبوقة

أنور قرقاش
12 يونيو 2026 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل قصة نجاح دبلوماسية غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الرؤية الطموحة لقيادتي البلدين قادت هذا التحول، ونقلت العلاقات بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «التطور الاستراتيجي للعلاقات الإماراتية - الهندية خلال العقد الماضي يمثل قصة نجاح دبلوماسي غير مسبوق. فقد قادت الرؤية الطموحة لقيادتي البلدين هذا التحول الإيجابي، ونقلت العلاقات التاريخية بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي».
وأضاف معاليه: «كما كانت الهند شريكاً مهماً للإمارات تاريخياً، فإن هذه الشراكة المتجددة تمضي نحو المزيد من التقدم والازدهار، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين». 

العلاقات الإماراتية الهندية
الإمارات
الهند
الإمارات والهند
قرقاش
أنور قرقاش
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