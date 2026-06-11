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«محاكم دبي» تطّلع على أنظمة المكتب الفني لـ«الاتحادية العليا»

مبنى محاكم دبي (من المصدر)
12 يونيو 2026 01:18

أبوظبي (وام)

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زار وفد من محاكم دبي المحكمة الاتحادية العليا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات والمعارف القضائية بين الجهات القضائية في الدولة.
وهدفت الزيارة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في أعمال المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا، والتعرف إلى الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الرقمية المستخدمة في إدارة الأعمال الفنية والقضائية، بما يسهم في دعم جهود التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
وتضمن برنامج الزيارة استعراضاً لأبرز المبادرات والممارسات التشغيلية التي ينفذها المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا، إلى جانب عرض للأنظمة الإلكترونية المستخدمة في إدارة المعرفة القانونية والأحكام القضائية. 
وأكد الجانبان أهمية تبادل التجارب الناجحة والاستفادة من الحلول المبتكرة في تطوير العمل القضائي.

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المحكمة الاتحادية العليا
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