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علوم الدار

عبدالله بن زايد يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت

عبدالله بن زايد يُجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت
11 يونيو 2026 23:51

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.
جرى خلال الاتصال بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أدان سموّه ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها.
وشدّد سموّه على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

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