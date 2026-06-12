الجمعة 12 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات
12 يونيو 2026 08:25

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم الجمعة.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن 

أخبار ذات صلة
عبدالله آل حامد: «الوطني للأرصاد» درع معلوماتية توحّد المصدر وترسّخ الأمان
أحوال الطقس في الإمارات غداً

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.2 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية قد تصل إلى 40 كم/س.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
جانب من حفل الافتتاح في ملعب مكسيكو سيتي في مكسيكو سيتي
الأخبار العالمية
رئيسة المكسيك تشيد بافتتاح كأس العالم
اليوم 11:22
أرشيفية
الأخبار العالمية
"الدفاع الروسية" تتصدى لـ231 طائرة مسيرة
اليوم 10:56
زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة عجمان في مكافحة المخدرات
علوم الدار
زايد بن حمد آل نهيان يطّلع على جهود شرطة عجمان في مكافحة المخدرات والوقاية منها
اليوم 10:49
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين شيماء يوسف العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل
اليوم 10:31
حارس ريال مدريد أول المعتزلين دولياً بعد كأس العالم
الرياضة
حارس ريال مدريد أول المعتزلين دولياً بعد كأس العالم
اليوم 10:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©