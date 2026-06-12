ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أدنى درجة حرارة سجلت في الإمارات، صباح اليوم الجمعة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.2 درجة مئوية على ركنة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية قد تصل إلى 40 كم/س.