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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين شيماء يوسف العوضي وكيلاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل

رئيس الدولة
12 يونيو 2026 10:31

  • أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بترقية سعادة شيماء يوسف محمد العوضي، لشغل وظيفة وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل، بدرجة وكيل وزارة.

     

    وشغلت سعادة شيماء العوضي، منصب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومستشارة وزير الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعدد من المناصب المختلفة في مجال نظم المعلومات، وهي حاصلة على درجة الماجستير في أمن المعلومات من جامعة جوزيف فوريير بفرنسا، ودرجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الإمارات العربية المتحدة.  

    رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل

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