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علوم الدار

لا أذونات خلال الدوام المدرسي قبل الامتحانات إلا للحالات الموثقة

لا أذونات خلال الدوام المدرسي قبل الامتحانات إلا للحالات الموثقة
12 يونيو 2026 17:02

دينا جوني (أبوظبي) 

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شددت المدارس الحكومية على عدم السماح باستئذان الطلبة أو مغادرتهم خلال ساعات الدوام المدرسي إلا للحالات المرتبطة بالمواعيد الطبية والأعذار الرسمية الموثقة، وذلك بالتزامن مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، مؤكدة أهمية الانتظام في الحضور خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي التي تشهد استكمال المقررات الدراسية وتنفيذ التقييمات النهائية ورصد نتائجها. 
وأكدت إدارات مدرسية، في مخاطبات وجهتها إلى أولياء الأمور، أن الالتزام بالحضور والانصراف وفق أوقات الدوام الرسمي يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة وضمان استفادتهم من الأنشطة التعليمية والتقييمية، محذرة من أن الغياب أو التأخر أو الانصراف قبل نهاية اليوم الدراسي قد يحرم الطلبة من فرص تعليمية مهمة ويؤثر في مخرجات تعلمهم. 
وأوضحت أن الاستئذان، خلال ساعات الدوام الدراسي، لن يُسمح به إلا للحالات المرتبطة بالمواعيد الطبية أو الأعذار الرسمية الموثقة، وبعد اطلاع الإدارة المدرسية على المستندات اللازمة، وذلك حرصاً على عدم تأثر العملية التعليمية وسير اليوم الدراسي. 
كما ذكّرت المدارس بأحكام دليل الحضور والانضباط الطلابي، الذي يحدد سقف الغياب غير المبرر بـ15 يوماً خلال العام الدراسي، حيث يترتب على تجاوز هذا الحد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح المنظمة، بما في ذلك ما يتعلق باستيفاء متطلبات النجاح وتطبيق الإجراءات السلوكية ذات الصلة. 
وفي السياق ذاته، نبهت المدارس إلى أن بعض حالات الغياب تُحتسب بأوزان مضاعفة وفق النظام المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ومن بينها الغياب يوم الجمعة، إضافة إلى الغياب خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 23 يونيو الجاري، التي تسبق مباشرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث. 
ويهدف نظام أوزان الغياب إلى تعزيز الانضباط المدرسي وتوضيح أثر الغياب على السجل الدراسي للطالب، حيث يُحتسب الغياب الاعتيادي بيوم واحد، بينما يُسجل الغياب المضاعف بما يعادل يومين، الأمر الذي يستوجب من الطلبة وأولياء الأمور الحرص على الانتظام في الدراسة خلال الأيام المتبقية من العام الأكاديمي. 
وأكدت الإدارات المدرسية أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يشكل عاملاً أساسياً في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة، تساعد الطلبة على تحقيق أفضل مستويات الأداء والاستعداد الأمثل للاختبارات النهائية المقررة أواخر يونيو الجاري.

المدارس الحكومية
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الطلبة
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