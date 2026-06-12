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علوم الدار

"الفارس الشهم 3".. محطات التحلية الإماراتية تواصل ضخ المياه إلى غزة

محطات التحلية الإماراتية تواصل ضخ المياه إلى غزة
12 يونيو 2026 17:11

تواصل محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية أداء دورها الحيوي في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال إنتاج المياه المحلاة ونقلها عبر مشروع خط التحلية الإماراتي إلى مدينة خان يونس، بما يسهم في توفير أحد أهم الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتضم المحطات الإماراتية 6 محطات تحلية بقدرة إنتاجية تصل إلى مليوني جالون من المياه يومياً، حيث تعمل على معالجة وتحلية المياه وضخها عبر الخط الإماراتي المخصص لنقل المياه إلى داخل قطاع غزة، ليستفيد منها الأشقاء الفلسطينيون في المناطق المستهدفة، وفي مقدمتها مدينة خان يونس.

ويشرف على عمل المحطات فريق هندسي إماراتي ضمن فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، يعاونه فريق هندسي مصري، حيث تتابع الفرق المختصة أعمال التشغيل والإنتاج والضخ بشكل يومي وعلى مدار الساعة، لضمان استمرار تدفق المياه ووصولها بكفاءة إلى المستفيدين داخل القطاع.

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تأتي هذه المحطات ضمن المشاريع الإنسانية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم قطاع المياه في غزة، في ظل ما يشهده القطاع من تحديات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، إذ تمثل المياه المحلاة أحد أهم أوجه الدعم المباشر الذي يلامس احتياجات السكان اليومية.

وتجسد محطات التحلية الإماراتية في رفح المصرية ثمرة التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المختلفة وعملية "الفارس الشهم 3"، حيث تقدم الجهات الرسمية المصرية كل أوجه الدعم والمساندة لتسهيل عمل المحطات واستمرار جهود العملية الإنسانية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذ مشاريعها الإنسانية والإغاثية والطبية المتنوعة، من خلال القوافل البرية والمساعدات الجوية والبحرية، إلى جانب المستشفى الإماراتي العائم في العريش، والمستشفى الميداني داخل غزة، ومشاريع المياه والإغاثة، بما يعكس التزام الإمارات الثابت بنهجها الإنساني في الوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة وقت الأزمات.

المصدر: وام
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