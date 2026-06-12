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علوم الدار

انطلاق أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي بدبي

علوي الشيخ وجانب من المشاركين خلال الافتتاح (وام)
13 يونيو 2026 01:09

دبي (وام)

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انطلقت أمس في دبي فعاليات أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026، أحد أبرز التجمعات العلمية المتخصّصة في المنطقة في مجال صحة الجهاز الهضمي وطب أمراض الجهاز الهضمي وتعزيز التعاون السريري متعدد التخصصات. 
حضر افتتاح المؤتمر، الذي يستمر يومين، معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، الذي قام بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر برفقه عدد من المسؤولين. 
ويشارك في الحدث نخبة من الخبراء والأطباء والباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التبادل العلمي، وتطوير التعليم الطبي العملي، واستعراض أحدث الابتكارات والتطورات في مجال طب الجهاز الهضمي. 
واستقطب المؤتمر هذا العام أكثر من 600 من المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين وخبراء القطاع من 14 دولة، وأطباء الجهاز الهضمي والكبد، وجراحي الجهاز الهضمي والقولون، وأطباء الأورام والأشعة وعلم الأمراض، إضافة إلى الكوادر التمريضية والأكاديميين والباحثين والمتدربين والمتخصصين في الرعاية الصحية. 
ويؤكد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات ومدينة دبي كوجهة عالمية للتعاون العلمي والابتكار الطبي والتعليم الصحي، واستضافة المؤتمرات الطبية الدولية المتخصصة، ويعكس مكانته منصةً إقليميةً رائدةً تدعم الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية.
ويجمع أسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026 أكثر من 65 متحدثاً، و30 شركة مشاركة.
وقال الدكتور علي الفزاري، رئيس المؤتمر الدولي لأسبوع الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي 2026: الحدث يعنى بالارتقاء بالرعاية الصحية لأمراض الجهاز الهضمي من خلال التعليم الطبي القائم على الأدلة العلمية، وتعزيز التعاون متعدد التخصّصات، وتبادل الخبرات السريرية العملية، مؤكداً دوره كمنصة استثنائية ورائدة في هذا المجال وتعكس دورة هذا العام الأهمية المتزايدة لجمع المتخصصين من مختلف المجالات الطبية لمواجهة التحديات الصحية المتجددة ودعم تحسين نتائج الرعاية المقدمة للمرضى عالمياً. 
وأكد الدكتور مازن الجابري، الرئيس التنفيذي للمؤتمر، أن التطور المتسارع في طب الجهاز الهضمي يتطلب تعزيز التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يدعم تحسين الممارسات السريرية المبنية على الأدلة، ويرفع من كفاءة التشخيص والعلاج، ويسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية.

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