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علوم الدار

نجح في إجرائه مستشفى مدينة زايد.. منظار علاجي معقّد يجنّب مريضاً جراحة عالية الخطورة

الفريق الطبي خلال إجراء المنظار العلاجي (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:08

أبوظبي (الاتحاد) 

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سلطت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على نجاح حالة منظار علاجي معقّدة في مستشفى مدينة زايد، حيث تمكّن الفريق الطبي من إزالة أنبوب تغذية مدفون بعمق باستخدام تقنيات طفيفة التوغل، ما جنّب مريضاً الحاجة إلى جراحة كبرى عالية الخطورة. 
وكان المريض طريح الفراش ولديه فتحة قصبة هوائية، كما كان يعتمد على أنبوب تغذية عبر المعدة PEG منذ خمس سنوات. ومع مرور الوقت، أصبح الأنبوب غير وظيفي بالكامل نتيجة مضاعفة تُعرف باسم متلازمة الدعامة المغمورة لأنبوب التغذية (Buried Bumper Syndrome)، حيث ينغرس الجزء الداخلي من الأنبوب داخل جدار المعدة. 
وعبر ثلاث جلسات منظارية مخطط لها بعناية، أنشأ الفريق نفقاً مخاطياً للوصول إلى الجزء المدفون من أنبوب التغذية وإزالة النظام القديم بأمان. كما جرى تركيب أنبوب تغذية جديد. 
وقال الدكتور محمد حجازي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي واختصاصي المناظير المتقدمة في مستشفى مدينة زايد - صحة: توضح هذه الحالة كيف يمكن للمناظير العلاجية المتقدمة أن توفر خيارات أكثر أماناً وأقل توغلاً للمرضى الذين قد لا يكونون مناسبين للجراحات الكبرى.

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