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علوم الدار

«شخبوط الطبية» تتيح «كبسولة» للكشف السريع عن نزف الجهاز الهضمي العلوي

التقنية تقدم نتائج دقيقة خلال دقائق وتسرع مسارات الرعاية الطبية (من المصدر)
13 يونيو 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي قادرة على اكتشاف وجود نزف في الجهاز الهضمي العلوي سريعاً، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ.
تُعرف هذه التقنية باسم PillSense، وهي كبسولة تشخيصية يبتلعها المريض وتعتمد على تقنية امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي مباشرةً. وبعد ابتلاعها، تبث الكبسولة المعلومات لاسلكياً إلى مستقبل خارجي يراقبه الأطباء، لتظهر النتائج خلال أقل من عشر دقائق، ما يتيح تحديد الحاجة للتدخل العاجل عبر التنظير الداخلي بسرعة وكفاءة.
وتمنح هذه التقنية المرضى تجربة أكثر راحة من خلال تقليل الاعتماد على التنظير الداخلي، وغيرها من الإجراءات التشخيصية التقليدية التي قد لا يكون إجراؤها العاجل ضرورياً، إلى جانب تقليل فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وتمكين المرضى من الحصول على إجابات واضحة عن حالتهم الصحية في أقصر وقت ممكن.
وتدعم التقنية الأطباء في بيئات الطوارئ التي تتطلب سرعة عالية في اتخاذ القرار، من خلال تخفيض زمن عدم اليقين التشخيصي، وتعزيز القدرة على تحديد أولويات الحالات الحرجة بثقة أكبر، ما يسهم في تحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى.
وعلى مستوى المنظومة الصحية، تمثّل هذه الخطوة تحولاً في كيفية إدارة الحالات الطارئة، من خلال الانتقال إلى نموذج قائم على اتخاذ القرار المدعوم بالبيانات اللحظية، ما يعزّز كفاءة استخدام الموارد، ويقلّل الضغط على أقسام الطوارئ، ويُسهم في تقديم رعاية صحية أسرع وأكثر فعالية.
وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية قدرة هذه التقنية على دعم كوادر الرعاية السريرية للتأكد من عدم الحاجة إلى إجراء تدخلي عاجل في 86% من الحالات التي جرى تقييمها، إذ يحتاج معظم المرضى الذين يشتبه بوجود نزف في الجهاز الهضمي العلوي إلى تقييم سريع حين يصلون إلى أقسام الطوارئ.
وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «في بيئات الطوارئ، تمثّل سرعة الحصول على المعلومات ودقتها عاملاً حاسماً في تحديد مسار العلاج. وتتيح هذه التقنية للفرق الطبية اتخاذ قرارات فورية مبنية على بيانات واضحة، ما يضمن تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب».

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وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «نحرص في دائرة الصحة - أبوظبي على تمكين تبني التقنيات التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية. وتمثل هذه الخطوة نموذجاً عملياً لقدرة أبوظبي على توظيف الابتكار مباشرة لخدمة المرضى والارتقاء بتجربة الرعاية الصحية».
ويعكس إدخال هذه التقنية تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية، ويؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي قادر على تطبيق الابتكارات الصحية على نطاق واسع، وتحويلها إلى حلول عملية تتمحور حول تعزيز صحة المرضى.
وبتوفر هذه التقنية للمرضى في الإمارة، تستمر الجهود لتقديم رعاية صحية أسرع وأدق وأقل تدخلاً، تمثل نموذجاً للرعاية الصحية التي تلبي احتياجات الإنسان بدعم من التكنولوجيا الحديثة.

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