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حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر الظنة ويشيد بالكوادر المتميزة في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين في قصر الظنة ويشيد بالكوادر المتميزة في منطقة الظفرة
12 يونيو 2026 20:03

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المواطنين والمسؤولين في قصر الظنة في مدينة الظنة، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان.

ونقل سموّه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكِّداً اهتمام القيادة الرشيدة المستمر بتنمية المنطقة وتطويرها، وحرصها على توفير مقوّمات الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار المستدام.

وقال سموّه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بين أهلنا وأبنائنا في الظفرة، نرى ثمرة الاستثمار في الإنسان، ونلمس أثر الإخلاص والتميز في ميادين العمل والعطاء. التقينا بنخبة من الكفاءات الوطنية المتميزة التي تجعل من خدمة الوطن شرفاً ومسؤولية، تسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار. كما سعدنا بلقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، تأكيداً لأهمية التواصل المباشر".
وخلال اللقاء، التقى سموّه عدداً من الموظفين المتميزين العاملين في مجموعة شركات أدنوك في مدينة الرويس الصناعية، إلى جانب عدد من الموظفين المتميزين في بلدية منطقة الظفرة، مثمِّناً جهودهم وإخلاصهم في أداء مهامهم، وما يقدِّمونه من إسهامات فاعلة تدعم مسيرة التنمية والتطوير في المنطقة.

وأكَّد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أنَّ التميُّز في العمل والعطاء المخلص يمثِّلان ركيزة أساسية في تحقيق الإنجازات الوطنية، مشيداً بالكفاءات الوطنية التي تواصل أداء دورها بكفاءة واقتدار في مختلف القطاعات الحيوية.

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وتبادل سموّه والحضور الأحاديث الودية، واطمأنَّ على أحوال المواطنين واحتياجاتهم، مؤكِّداً حِرصَ القيادة الرشيدة على تعزيز التواصل المباشر مع أبناء الوطن والوقوف على متطلباتهم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب أهالي منطقة الظفرة عن سعادتهم بلقاء سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكِّدين اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة، ومشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة وتطوُّر مستدام، في ظل وحدة المجتمع وتكاتف أبنائه وولائهم للوطن وقيادته.

حضر الاستقبال ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
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المواطنون
مدينة الظنة
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