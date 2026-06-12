دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن اختتام الدورة الثانية من برنامج مجتمع المعرفة في دبي (TKS Dubai) الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية لدعم الابتكار لدى طلاب المدارس وإعداد الأجيال القادمة من صناع المستقبل وتمكينهم بالمهارات والفرص اللازمة لصناعة المستقبل وقيادته وربط الشباب بالتقنيات الناشئة والتحديات الواقعية والفرص العالمية.

وشهد البرنامج هذا العام تخرّيج 160 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات بين سن 13 و17 عاماً، بزيادة قدرها 77% مقارنة بالدورة السابقة.

وشهدت هذه الدورة زيادة بنسبة 97% في عدد المتقدمين ووصل عدد الطلاب الإماراتيين المشاركين هذا العام إلى 61 طالباً وطالبة.

وقالت علياء المر، رئيسة قسم التحوّل والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا البرنامج للعام الثاني للتوالي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز شراكاتها المحلية والعالمية لتمكين المبتكرين والمبدعين الشباب وتشجيع مواهب المستقبل على ابتكار الحلول العملية للتحديات الملحّة باستخدام التقنيات الذكية.