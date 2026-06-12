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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
12 يونيو 2026 23:28

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام في المنطقة، وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنيتا أناند أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية الإماراتية الكندية، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين.

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المصدر: وام
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