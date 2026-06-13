"أبوظبي للسلم" و"الأمم المتحدة" يبحثان التعاون لمواجهة خطاب الكراهية في أفريقيا

بحث سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، مع سعادة تشالوكا بياني، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ووكيل الأمين العام، سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة انتشار خطاب الكراهية والوقاية من الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء فرص التعاون المستقبلية في القارة الأفريقية من خلال برامج المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومبادرة "U3" للحوارات الوقائية والسلام المستدام، بما يسهم في تعزيز الحوار الوطني، ودعم التماسك المجتمعي، ومعالجة عوامل التوتر والاستقطاب قبل تحولها إلى نزاعات أو أعمال عنف واسعة النطاق.

وسلّم سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، المسؤول الأممي التقرير الختامي لأحدث جلسات المبادرة، وهي "حوار لندن"، مستعرضاً أبرز مخرجاته وتوصياته المتعلقة بالحوار الوقائي وبناء الشراكات الداعمة للسلام المستدام.

واتفق الجانبان على بدء مشاورات فنية بين الجهات المختصة لدى الطرفين لاستكشاف مجالات العمل المشترك، ولا سيما في مجالات الإنذار المبكر، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز قدرات القيادات الدينية والمجتمعية على الإسهام في الوقاية من النزاعات والجرائم الفظيعة.

وأكد سعادة الشيخ المحفوظ بن بيه، أن مواجهة خطاب الكراهية تمثل إحدى أهم أولويات العمل الوقائي، مشيراً إلى أن الحروب تبدأ بالكلمات، وأن التصدي للخطابات المحرضة على الكراهية والإقصاء يشكل خطوة أساسية لحماية المجتمعات من العنف والتطرف والانقسامات التي قد تقود إلى الفظائع الجماعية.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لمسار التعاون بين منتدى أبوظبي للسلم ومكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية؛ حيث أسهم المنتدى في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إبراز الدور الإيجابي للقيادات الدينية في الوقاية من التحريض على العنف، ومن أبرزها خطة عمل فاس التي أُطلقت عام 2017، وتعد مرجعاً دولياً في مجال منع التحريض على العنف والوقاية من الجرائم الفظيعة وتعزيز ثقافة السلم والتعايش.