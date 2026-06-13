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علوم الدار

قرقاش: ستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي

أنور قرقاش
13 يونيو 2026 12:47

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستظل ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك.

 

وقال معالي أنور قرقاش عبر منصة إكس: في مرحلة جيواستراتيجية أكثر تعقيداً، تدرك الإمارات أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات: الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق."
 وأضاف معاليه: "وستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخليج
الإمارات
الخليج العربي
قرقاش
أنور قرقاش
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