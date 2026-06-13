قرقاش: ستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستظل ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك.

وقال معالي أنور قرقاش عبر منصة إكس: في مرحلة جيواستراتيجية أكثر تعقيداً، تدرك الإمارات أن التعامل مع التحديات المقبلة يتطلب ثلاثة مرتكزات: الدبلوماسية الفاعلة، والروابط الاقتصادية المتينة، والردع القادر والموثوق."

وأضاف معاليه: "وستظل الإمارات ملتزمة بأمن واستقرار الخليج العربي، لأنه أساس للازدهار المشترك".