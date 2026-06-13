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شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى أوسلو

شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى أوسلو
13 يونيو 2026 14:19

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى أوسلو، الذي عُقد في مملكة النرويج، وبمشاركة عدد من المسؤولين وصنّاع القرار والمبعوثين الدوليين والخبراء المعنيين بملفات الوساطة والسلام.

  • شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى أوسلو

وشارك معاليه كمتحدث في جلسة حول السودان عُقدت ضمن أعمال المنتدى، وتناولت آخر التطورات ذات الصلة والجهود المبذولة لدعم الاستقرار والسلام في السودان.

 

وأكد معاليه، خلال مشاركته في الجلسة، موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لمسار مدني سوداني شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام، بما يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

 

كما شدد معاليه على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة والاستجابة لاحتياجات الشعب السوداني.

 

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‎كما عقد معاليه، على هامش المنتدى، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشخصيات الإقليمية والدولية رفيعة المستوى المعنية بالسودان والقرن الأفريقي والساحل.

 

وتعكس مشاركة معاليه حرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى دعم الحوار بشأن السودان، وتبادل الرؤى مع الشركاء الإقليميين والدوليين حول السبل الكفيلة بإنهاء الحرب.

 

 

 
 
 

المصدر: وام
النرويج
شخبوط بن نهيان
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