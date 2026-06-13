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120 موظفاً يتدرّبون على «تأمين الفعاليات»

120 موظفاً يتدرّبون على «تأمين الفعاليات»
14 يونيو 2026 01:18

دبي (الاتحاد) 

شهد اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، بحضور العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد أحمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب، ختام فعاليات النسخة الـ17 من دورة «تأمين الفعاليات»، التي نظّمتها إدارة حماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب.
وأشاد اللواء المزروعي بالدورة التي استمرت على مدار 3 أيام في روكسي سينما بمنطقة السيتي ووك، وبالمواد القيّمة التي قدّمها خبراء مُختصون في مجال تأمين الفعاليات، مُتمنياً التوفيق لـ 120 موظفاً من 18 مؤسسة شرطية وأمنية ومختصّة على مستوى الدولة.

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