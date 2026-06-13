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شرطة أبوظبي تحذر من مواقع ومنصات تنتحل صفة «حماية المستهلك»

شرطة أبوظبي تحذر من مواقع ومنصات تنتحل صفة «حماية المستهلك»
13 يونيو 2026 22:48

أبوظبي (الاتحاد) 

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حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي»، والهدف الاستراتيجي «الجاهزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية»، أفراد المجتمع من مواقع إلكترونية ومنصات وهمية تنتحل صفة «حماية المستهلك»، وتظهر عبر محركات البحث؛ بهدف استدراج الضحايا، والحصول على بياناتهم الشخصية والمصرفية أو إقناعهم بتنزيل تطبيقات وبرامج تتيح للمحتالين الوصول إلى أجهزتهم. 
وأوضحت أن المحتالين يستغلون رغبة بعض الأشخاص في تقديم شكاوى تتعلق بالسلع أو الخدمات التجارية أو على محال، حيث يعمدون إلى إنشاء مواقع وحسابات مزيفة تحمل مسميات وشعارات مشابهة للجهات الرسمية. وعند قيام المستخدم بالبحث عن خدمات حماية المستهلك، يتم توجيهه إلى هذه المنصات الاحتيالية التي تطلب منه إدخال بياناته الشخصية أو البنكية بحجة متابعة الشكوى أو تقديم المساعدة. 
ودعت الجمهور إلى ضرورة التأكد من صحة المواقع الإلكترونية والروابط المستخدمة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية أو تحويل أي مبالغ مالية إلا من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة، مع الحرص على التحقق من الجهات التي يتم التواصل معها عبر «الإنترنت». 
وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال الإلكتروني والممارسات المشبوهة عبر «أمان» على الرقم (8002626) أو من خلال الرسائل النصية (2828)، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.

شرطة أبوظبي
انتحال صفة كاذبة
حماية المستهلك
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