إطلاق التقويم الهجري للشارقة بنسختيه الورقية والإلكترونية

الشارقة (الاتحاد)



أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بدء توزيع التقويم الهجري لإمارة الشارقة لعام 1448ه، في إصدار جديد يجمع بين جمال التصميم وجودة المضمون، تزامناً مع استقبال العام الهجري الجديد، حيث رفعت الدائرة أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلةً المولى عزَّ وجلَّ أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة وأمن واستقرار، وأن يُديم على دولتنا نعمة التقدم والرخاء والازدهار.

ويُعد التقويم الهجري مرجعاً مهماً للمسلمين في تنظيم شؤون عباداتهم ومناسباتهم الدينية، إذ يرتبط بتحديد مواقيت الصلاة، والصيام، وأوقات الزكاة، ومناسك الحج، وسائر الشعائر والفرائض المرتبطة بالتقويم الهجري، بما يعزّز ارتباط المجتمع بهويته الإسلامية وقيمه الأصيلة.

وجاء الإصدار الجديد بحُلّة فنية متميزة يتصدّرها مسجد الشارقة، أحد أبرز المعالم الحضارية والدينية في الإمارة، في لوحة بصرية تعكس جمال العمارة الإسلامية ومكانة المسجد في حياة المجتمع، فيما يضم التقويم بين صفحاته محتوىً إيمانياً وتثقيفياً متنوعاً.