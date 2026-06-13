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علوم الدار

جامعة الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع مؤسسات أكاديمية صينية

وفد كلية الزراعة والطب البيطري خلال الزيارة (من المصدر)
14 يونيو 2026 01:19

العين (الاتحاد) 

في إطار جهود جامعة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز شراكاتها الأكاديمية والبحثية الدولية، قام وفد من كلية الزراعة والطب البيطري بزيارة علمية إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخراً، شملت عدداً من الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي والأمن الحيوي والطب البيطري.
واطّلع الوفد على أحدث التقنيات والابتكارات في الزراعة المستدامة وتحسين المحاصيل وإدارة الموارد الزراعية، كما بحث فرص التعاون في المشاريع البحثية المشتركة وبرامج التبادل الأكاديمي والطلابي مع عدد من المؤسسات الصينية الرائدة.
وأكد الدكتور محمد اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية الرائدة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الزراعية والبيطرية ذات الأولوية. وأضاف أن الزيارة أسهمت في استكشاف فرص واعدة للشراكات البحثية والأكاديمية المشتركة.

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