تعريف طلبة المدارس الحكومية في دبي بفرص برنامج «حمدان بن محمد للابتعاث»

دينا جوني (أبوظبي)



نظّمت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، جلسة تعريفية لطلبة الصفّين الحادي عشر والثاني عشر من حملة خلاصة قيد إمارة دبي، وأولياء أمورهم، للتعريف ببرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، إحدى المبادرات الحكومية الداعمة لإعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للدراسة في أرقى الجامعات العالمية، والمساهمة في صُنع مستقبل مزدهر لوطنهم.

تأتي الجلسة في إطار التعاون بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بتطوير المسارات الأكاديمية للطلبة المواطنين، بهدف تعزيز وعي الطلبة بفرص الابتعاث الخارجي والمنح الدراسية المتاحة، ومساعدتهم على التخطيط المبكّر لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وشهدت الجلسة استعراضاً لأهداف برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، وشروط ومعايير القبول وآليات التقديم، إلى جانب تعريف الطلبة بالفرص الدراسية المتاحة في أفضل 200 جامعة عالمية، والمزايا الأكاديمية والتطويرية التي يوفرها البرنامج للمبتعثين.

وتضمّن اللقاء شرحاً تفصيلياً لخطوات الاستفادة من البرنامج، وفتح المجال أمام الطلبة وأولياء الأمور لطرح استفساراتهم المتعلقة بالابتعاث والتخصصات الأكاديمية ومتطلبات القبول، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات تعليمية أكثر وعياً واستناداً إلى احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وكانت الهيئة أعلنت فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من البرنامج للعام الأكاديمي المقبل 2026-2027، والذي يستمر لغاية 30 يونيو 2026.

وبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مبادرة أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف دعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أرقى الجامعات والبرامج الأكاديمية العالمية، بموازنة إجمالية للبرنامج تُقدَّر بمليار و100 مليون درهم.

وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تنفيذ البرنامج، الذي يركّز على استقطاب الطلبة المتميزين أكاديمياً، وتأهيلهم عبر مسارات تجمع بين التفوق العلمي، وتنمية المهارات القيادية والشخصية.



إقبال متزايد

يحظى البرنامج بإقبال متزايد من الطلبة المواطنين في إمارة دبي، نظراً لما يوفّره من فرص للدراسة في جامعات عالمية مرموقة، إلى جانب منظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والإرشادي والمتابعة المستمرة للمبتعثين طوال فترة دراستهم، بما يعزّز فرص نجاحهم وتميزهم الأكاديمي والمهني. وشهد العام الماضي التحاق 70% من طلبة البرنامج بجامعات مصنّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، ما يعكس مستوى التميز الأكاديمي الذي يتمتع به طلبة البرنامج وجودة مُخرجاته.