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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى مملكة إسواتيني

سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى مملكة إسواتيني
14 يونيو 2026 17:43

قدم منصور محمد الجويعد، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية موزمبيق، أوراق اعتماده إلى صاحب الجلالة الملك مسواتي الثالث، ملك مملكة إسواتيني، سفيراً للدولة غير مقيم لدى مملكة إسواتيني، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي جرت بالقصر الملكي في العاصمة إمبابان.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الملك مسواتي الثالث، وتمنياتهم لمملكة إسواتيني وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل صاحب الجلالة الملك مسواتي الثالث، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والنماء.
ورحب جلالته بالسفير الجويعد، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، واستعداده لتقديم كل الدعم اللازم لتسهيل مهامه لدى مملكة إسواتيني.
وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة إسواتيني، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة إسواتيني، وبحث سبل تنمية التعاون المشترك وتطويره في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

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