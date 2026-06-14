نهيان بن مبارك يحضر توقيع وإطلاق النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، توقيع وإطلاق النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمعالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة «فخورين بالإمارات» التي نظمها المقر الهندي الإسلامي في أبوظبي، احتفاءً بقيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي التي تميّز دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبرازاً لعمق العلاقات التاريخية والإنسانية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

حضر الفعالية معالي الدكتور جمال سند السويدي ومعالي شامس علي خلفان الظاهري رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعلي بن السيد عبدالرحمن الهاشمي مستشار الشؤون القضائية والدينية بديوان الرئاسة، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي وأفراد الجالية الهندية.

وكتاب معالي الدكتور جمال سند السويدي «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، الذي تُرجم إلى عدد من اللغات العالمية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية إلى جانب الهندية، يهدف للتعريف عالمياً بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته التنموية والإنسانية.

وأعرب الدكتور جمال السويدي عن شكره لمنظمي المبادرة، مشيداً بدورها في ترسيخ قيم الانتماء الوطني والتلاحم المجتمعي وأثنى على العلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

وأكد أن كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» يُعد من أبرز إصداراته البحثية والعلمية، لما يوثقه من محطات مهمة في مسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها التنموية والإنسانية، ويسلط الضوء على رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادراته التي أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات دولةً رائدةً في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الكتاب ينقل للقارئ صورةً شاملةً عن تجربة الإمارات التنموية وما حققته من إنجازات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.