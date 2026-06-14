شرطة أبوظبي: «الخدمة الوطنية» تعزّز جاهزية الكوادر للمستقبل

أبوظبي (الاتحاد)



زار العميد محمد البريك العامري، نائب مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، دورة التدريب التخصّصي لمجندي الخدمة الوطنية رقم (24) في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وذلك ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة البرامج التدريبية والتأهيلية الهادفة إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الشابّة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وكان في استقباله العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، وعدد من الضباط، حيث استمع إلى شرح حول الخطط التدريبية وما تتضمنه من محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتمارين عسكرية تهدف إلى تنمية المهارات الميدانية، وتعزيز القيم الوطنية وإعداد المجندين وفق أفضل الممارسات الأمنية والشرطية الحديثة.

وأكد العميد العامري حرص شرطة أبوظبي على الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل أبناء الوطن، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي تعزّز كفاءتهم وقدرتهم على تحمُّل المسؤولية، ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة، مشيراً إلى أهمية الالتزام والانضباط في بناء الشخصية العسكرية وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.



تجهيزات

اطّلع العميد العامري خلال الزيارة على الإمكانات والتجهيزات التدريبية المستخدمة في العملية التدريبية، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على التدريب في إدارة التأهيل الشرطي، ودورهم في تطوير قدرات المجندين وصقل مهاراتهم العسكرية والأمنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار.

والتقى بالمجندين وحثّهم على مواصلة الاجتهاد والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم، وتوظيف ما يكتسبونه من مهارات وخبرات في خدمة الوطن، والمحافظة على مكتسباته وإنجازاته.