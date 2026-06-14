الإثنين 15 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات للسرطان» تنظم جولة سياحية إلى متحف العين

خلال زيارة المرضى والمتعافين إلى متحف العين (من المصدر)
15 يونيو 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد) 

نظمت جمعية الإمارات للسرطان جولة سياحية إلى متحف العين، ضمت عدداً من المرضى والمتعافين، بمشاركة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وأعضاء من الجمعية.
وأكد الدكتور آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذه الزيارة إلى أروقة متحف العين تأتي في إطار سياحة العافية والاستشفاء الثقافي للمرضى والمتعافين، وبالتالي تعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم، ودمجهم في الأجواء التراثية والتاريخية.
مشيراً إلى أن المرضى والمتعافين شاركوا خلال زيارة متحف العين في ورشة عمل تفاعلية فنية تحت عنوان «أصداء الواحة»، حيث استوحيت فكرة الورشة من جمال الواحات والطبيعة الخلابة في مدينة العين، حيث استمتع المشاركون بتجربة إبداعية عبر طباعة أوراق الأشجار والنباتات على الطين وتحويلها إلى ميداليات تذكارية مميزة من صنع أيديهم، مما أضفى جواً من البهجة والإيجابية.

 

 

أخبار ذات صلة
مبادرة ميدانية لخدمات «النقاط المرورية» بالعين
شرطة أبوظبي تنظّم ملتقى «أسرة واعية .. مجتمع آمن»
السرطان
متحف العين
العين
جمعية الإمارات للسرطان
سالم محمد بن ركاض
آخر الأخبار
جانب من البحث عن ناجين عقب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
15 يونيو 2026
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عُمان والصين: ضرورة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
15 يونيو 2026
دخان يتصاعد من مبنى في أحد شوارع الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
غياب السودان عن المحافل الدولية يعكس عزلة «سلطة بورتسودان»
15 يونيو 2026
طفل فلسطيني يسير بين أنقاض مبنى مدمر في مخيم المغازي وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذِّر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم
15 يونيو 2026
وزارة الخارجية اللبنانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتقدم بشكويين إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي
15 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©