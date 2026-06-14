«الإمارات للسرطان» تنظم جولة سياحية إلى متحف العين

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت جمعية الإمارات للسرطان جولة سياحية إلى متحف العين، ضمت عدداً من المرضى والمتعافين، بمشاركة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وأعضاء من الجمعية.

وأكد الدكتور آدم البلوشي، المدير التنفيذي للجمعية، أن هذه الزيارة إلى أروقة متحف العين تأتي في إطار سياحة العافية والاستشفاء الثقافي للمرضى والمتعافين، وبالتالي تعزيز الدعم النفسي والمعنوي لهم، ودمجهم في الأجواء التراثية والتاريخية.

مشيراً إلى أن المرضى والمتعافين شاركوا خلال زيارة متحف العين في ورشة عمل تفاعلية فنية تحت عنوان «أصداء الواحة»، حيث استوحيت فكرة الورشة من جمال الواحات والطبيعة الخلابة في مدينة العين، حيث استمتع المشاركون بتجربة إبداعية عبر طباعة أوراق الأشجار والنباتات على الطين وتحويلها إلى ميداليات تذكارية مميزة من صنع أيديهم، مما أضفى جواً من البهجة والإيجابية.