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«تنمية المجتمع» في دبي تحصد جائزتين إقليميتين للتميُّز

خلال تكريم الهيئة بالجائزتين (من المصدر)
15 يونيو 2026 01:06

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة تنمية المجتمع في دبي جائزتين ضمن «جائزة تجربة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي (GCXA)»، إحدى أبرز الجوائز الإقليمية المتخصصة في تكريم المبادرات والمشاريع الرائدة في تطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات. 

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ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود الهيئة في تصميم وتطوير خدمات ومبادرات مجتمعية مبتكرة تسهم في تعزيز رفاه المجتمع، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات المتمحورة حول الإنسان.
وفازت هيئة تنمية المجتمع في دبي بفئة «المتعامل في قلب كل شيء» عن تجربة «المنصة الموحّدة للتطوع»، التي تُمثّل منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم العمل التطوعي وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من خلال توفير رحلة موحّدة وسلسة لخدمات التطوع، إلى جانب ربط المتطوعين بالفرص المتاحة لدى مختلف الجهات، بما يُسهم في تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والتلاحم الاجتماعي.
كما فازت الهيئة بفئة «أفضل ابتكار في تجربة المتعامل» عن مبادرة «أعراس دبي»، التي توفر نموذجاً متكاملاً لدعم المواطنين المُقبلين على الزواج والخدمات المرتبطة بها، بما يعزّز الاستقرار الأسري ويخفّف الأعباء المالية عن الشباب، انسجاماً مع توجّهات دبي الرامية إلى بناء أُسر مستقرة ومتماسكة تُشكّل أساساً لمجتمع مزدهر ومستدام.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نهج الهيئة في تطوير خدمات ومبادرات مجتمعية تتمحور حول احتياجات المتعاملين، وتُسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، مشيرةً إلى أن الفوز بهذه الجائزة الإقليمية يجسّد التزام الهيئة بتبنِّي الابتكار، وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء لخدمة المجتمع.

أعراس دبي
مجلس التعاون الخليجي
تنمية المجتمع
هيئة تنمية المجتمع
دبي
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