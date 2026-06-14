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جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب شحنة مخدرات ضخمة
15 يونيو 2026 01:06

دبي (وام)

في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية، في عملية حالت دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق غير المشروعة، وأسهمت في حماية آلاف الأسر والشباب من مخاطر الإدمان والجريمة.
وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طن من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس أهمية التعاون الجمركي الدولي، في مواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.  وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يمثل نموذجاً عملياً للدور العالمي الذي تقوم به دبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، مشيراً إلى أن الإمارة أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة المشروعة، وفي الوقت ذاته شريكاً رئيسياً في حماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة. وقال إن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي وصلت إليها دبي شريكاً موثوقاً في منظومة الأمن العالمي.

 

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