«البلديات والنقل» تُطلق مشروع طريق مزدوج بالعين يربط الصاروج بالمنطقة الصناعية

أعلنت دائرة البلديات والنقل عن بدء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء طريق مزدوج من منطقة الصاروج إلى المنطقة الصناعية، بتكلفة إجمالية تبلغ 291 مليوناً و110 آلاف درهم، على أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية يونيو 2027، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في المدينة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير بيئة تنقل أكثر أماناً وانسيابية لسكان المنطقة. وأوضح المهندس عبدالله حمدان العامري، المدير التنفيذي لقطاع العين للبنية التحتية، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدائرة لتنفيذ طريق مزدوج جديد بطول 3.2 كيلو متر لكل اتجاه، يربط بين تقاطع المسعود في منطقة الصناعية والتقاطع الجديد المزوّد بإشارة ضوئية عند دوار الصقر على طريق الصاروج-الصناعية، بما يسهم في تحسين انسيابية التنقل وتقليل زمن الرحلات ورفع مستوى السلامة المرورية في ظل النمو العمراني والكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة، فضلاً عن دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكان المدينة. وأضاف أن الأعمال تشمل تنفيذ تقاطعات رئيسية، وإنشاء عبارة صندوقية لتصريف مياه الأمطار، بما يعزّز كفاءة البنية التحتية وقدرتها على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء نفق بطول 120 متراً يعبر جبل النقفة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية. وأوضح أن المشروع سيضم تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات تصريف مياه الأمطار، وأنظمة إنارة حديثة، ولوحات إرشادية، ومسار دراجات بطول 5.2 كيلومتر وممرّات مشاة بطول 6 كيلومترات، فضلاً عن توفير 6 مواقف حافلات جانبية وزراعة 500 شجرة ضمن أعمال التجميل الحضري، بما يسهم في خلق معلم حضري بارز يعزّز الهوية الجمالية للمنطقة ويرتقي بالمشهد العام، إلى جانب دعم السلامة المرورية وتحقيق انسيابية أكبر للحركة.