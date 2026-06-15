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بحضور اليازية بنت نهيان.. «أناسي للإعلام» تناقش تحديات الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي

بحضور اليازية بنت نهيان.. «أناسي للإعلام» تناقش تحديات الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
15 يونيو 2026 16:54

نظمت «أناسي للإعلام» حلقة نقاشية بعنوان «من يحمي الفكرة من الاقتباس إلى التوليد؟» ضمن برنامج «موعد نقاش» بحضور الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان ومشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية وممثلي مؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات.
واستضافت الحلقة المحامية رشا العارضة، فيما أدارتها الإعلامية ذكرى والي، حيث ناقشت مجموعة من القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية وتطور مفهومها عبر العصور، ودورها في حماية الإبداع الفكري والأدبي والعلمي.
وتطرقت الجلسة إلى الجذور التاريخية لفكرة ملكية الأفكار، وحقوق المؤلف قبل ظهور التشريعات الحديثة، إضافة إلى الإسناد العلمي في الحضارة الإسلامية بوصفه أحد النظم المبكرة لحماية الحقوق المعنوية، كما ناقشت موقف الفقه الإسلامي من نسخ الكتب والمؤلفات وتطور مفهوم الحقوق المالية للمصنفات الفكرية مع ازدهار الطباعة والنشر.
واستعرضت أبرز التحديات المعاصرة التي تواجه الملكية الفكرية، وفي مقدمتها استخدامات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، وقضايا النسخ الرقمي والقرصنة، والتوازن بين إتاحة المعرفة وحماية حقوق المبدعين، إلى جانب مدى توافق أنظمة الملكية الفكرية الحديثة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وعلى هامش الفعالية، نظمت «أناسي للإعلام» ورشة عمل ومسابقات تفاعلية للمشاركات، تناولت عدداً من الشخصيات التي تركت بصمات بارزة في الثقافة العربية والإسلامية، من بينهم عبد الرحمن بن خلدون، والمتنبي، ولسان الدين بن الخطيب، وابن الهيثم، وبديع الزمان الجزري، حيث استعرضت المجموعات المشاركة أبرز إنجازاتهم وإسهاماتهم العلمية والأدبية.
وشهدت الفعالية كذلك إقامة معرض مصغر مستلهم من سلسلة «الثماني.. جامعات عربية ومدارس للعلم والترجمة»، التي تهدف إلى تعريف اليافعين بتاريخ الحضارة العربية بأسلوب مبسط وجاذب، وضم رسومات ومخطوطات تجسد معالم علمية وثقافية بارزة، من بينها مكتبة قرطبة وجامعة القرويين، إضافة إلى أعمال لعدد من العلماء والأدباء العرب وإسهاماتهم في مسيرة المعرفة الإنسانية.

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المصدر: وام
اليازية بنت نهيان
الملكية الفكرية
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بحضور اليازية بنت نهيان.. «أناسي للإعلام» تناقش تحديات الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
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