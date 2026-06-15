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علوم الدار

منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد سالم بالعمى التميمي

منصور بن زايد يعزي في وفاة محمد سالم بالعمى التميمي
15 يونيو 2026 20:14

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واجب العزاء إلى معالي خالد محمد بالعمى التميمي في وفاة والده المغفور له محمد سالم بالعمى التميمي وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس القرم بأبوظبي.

كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد أحمد وجمال وسالم بالعمى وإخوانهم، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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رافق سموه، خلال تقديم العزاء، سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
واجب العزاء
تعزية
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