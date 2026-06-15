محمد بن راشد: 20 مليون طالب مصري شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن 20 مليون طالب مصري شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم.. 20 مليون طالب مصري من وزراة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر.. تحية لهم.. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل».

وقال سموه: «وننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربي».

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فخور بملايين الطلاب من مختلف دول العالم الذين يحملون أول رسالة من السماء.. رسالة اقرأ».

احتفت جمهورية مصر العربية بجيلها من القراء اليوم .. 20 مليون طالب مصري من وزراة التربية والتعليم والأزهر الشريف شاركوا هذا العام في تحدي القراءة العربي في مصر ..

تحية لهم .. وتحية لمصر وشعبها وقيادتها ..



جيل يحمل راية الثقافة والعلم والمعرفة وينير بها دروب المستقبل .… pic.twitter.com/d4B46QESQS — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 15, 2026