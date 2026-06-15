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علوم الدار

منصور بن زايد: نستلهم من العام الهجري الجديد العزيمة لتحقيق الأهداف

منصور بن زايد: نستلهم من العام الهجري الجديد العزيمة لتحقيق الأهداف
15 يونيو 2026 21:46

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن العام الهجري الجديد 1448 مناسبة لاستلهام العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف.
وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «العام الهجري الجديد مناسبة نستلهم منها معاني العزيمة والصبر لتحقيق الأهداف». 
وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «نسأل الله أن يكون عاماً مباركاً تزدهر فيه الإنجازات وتعم فيه الطمأنينة والخير على الجميع، وأن يديم على وطننا وقيادته الأمن والرخاء. عام هجري سعيد وكل عام وأنتم بخير».

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