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علوم الدار

سيف بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد

سيف بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد
15 يونيو 2026 22:32

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات   بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، مستلهمين من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والعزم والأمل».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نسأل الله أن يجعله عام خير وإنجاز وازدهار، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء، وعلى العالم السلام والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.. وعام هجري مبارك».

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